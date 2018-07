Botafogo-SP ganha em casa e deixa a Portuguesa cada vez mais ameaçada na Série C

O Botafogo-SP levou a melhor no duelo paulista contra a Portuguesa ao vencer por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), no fechamento da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O resultado reconduziu o time do interior do Estado à vice-liderança do Grupo B com 23 pontos, cinco atrás do líder Guarani-SP. O da capital continua com 11 pontos, em oitavo lugar.

Enquanto o Botafogo ficou mais perto da segunda e decisiva fase, a Portuguesa continua na luta contra o rebaixamento para a Série D. Tem a mesma pontuação do Macaé-RJ, mas leva vantagem no saldo de gols: -9 a -10. O Guaratinguetá-SP é o lanterna e virtualmente rebaixado, com apenas quatro pontos.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo, quando abriu vantagem com gols de Tiago Marques, aos 13, e Zotti, aos 43 minutos. O visitante voltou ligado na segunda etapa, diminuiu o placar com Dener, de falta, logo aos dois minutos, e depois criou chances reais para empatar. Mas não conseguiu evitar a sua segunda derrota consecutiva.

No final de semana, ambos jogam pela 14.ª rodada. O Botafogo enfrenta o Guaratinguetá, no domingo, às 11 horas, em jogo transferido para Sertãozinho (SP), distante apenas 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Como mandante, o Guaratinguetá busca uma melhor arrecadação. A Portuguesa vai receber o Juventude-RS no estádio do Canindé, em São Paulo, no sábado, às 15 horas.

Confira a 13.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Macaé-RJ 2 x 4 Guarani-SP

América-RN 2 x 0 Salgueiro-PE

Botafogo-PB 2 x 0 Remo-PA

Domingo

Juventude-RS 1 x 1 Boa-MG

Tombense-MG 4 x 0 Mogi Mirim-SP

Guaratinguetá-SP 1 x 3 Ypiranga-RS

Confiança-SE 1 x 1 ABC-RN

River-PI 0 x 0 ASA-AL

Cuiabá-MT 2 x 0 Fortaleza-CE

Segunda-feira

Botafogo-SP 2 x 1 Portuguesa-SP