Botafogo-SP garante acesso na Série D após empatar sem gols com São Caetano

O time do ABC, rebaixado no ano passado, perdeu a chance de voltar à Série C, em 2016, enquanto que o Botafogo não participa da terceira divisão nacional desde 1996, quando inclusive garantiu o acesso para a Série B. O time do interior, portanto, volta à Série C depois de 20 anos. Mas é um clube tradicional, que no ano passado disputou a Série D. E agora voltou para subir. Na sua história já participou seis vezes da Série A, 14 da Série B, três da Série C e três na Série D.

Em campo valeu a experiência do técnico Marcelo Veiga, que colocou o Botafogo bem fechado, não permitindo as penetrações e, muito menos, os cruzamentos do time da casa. Além disso, o São Caetano demonstrou muito nervosismo, errando passes e pouco criando no primeiro tempo.

O segundo tempo começou igual. Aos 23 minutos, o visitante perdeu o meia Vitinho, expulso com dois cartões amarelos, e passou a apenas se defender. Só a partir daí é que o São Caetano fez a pressão e tentou buscar seu gol no sufoco. A melhor chance saiu com Wesley, aos 29, em um chute de curva que explodiu no travessão. No rebote, Bruno Recife isolou a bola por cima.

Com garra e disposição, o Botafogo continuou se defendendo, abrindo mão, inclusive, da chance de contragolpear. Com isso garantiu o empate e o acesso. Já garantido na semifinal, ainda terá a chance de brigar pelo título. O seu adversário vai sair após os últimos três confrontos das quartas de final.

Ao São Caetano resta lamentar o fato de que teve a melhor campanha nas duas fases e acabou eliminado pelo oitavo colocado. E agora pensar na temporada de 2016, quando vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2. Há muito tempo, o time não levava tanta gente ao seu estádio - um total de 13.244 torcedores.