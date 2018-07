Botafogo-SP marca no fim e sai na frente na busca por vaga na final da Série D Com gol no final, o Botafogo-SP conseguiu sair na frente na busca por uma vaga na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o time paulista venceu o Remo por 1 a 0 e garantiu o direito de jogar pelo empate no confronto de volta.