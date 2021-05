Botafogo-SP marca nos acréscimos e empata com o Red Bull Bragantino

Em um jogo que não valia nada, Botafogo e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste domingo, no estádio Santa Cruz, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Invicto há cinco jogos, o Botafogo terminou na lanterna do Grupo A, com 12 pontos, e vai disputar o Troféu do Interior.

O Red Bull Bragantino foi o líder do Grupo C, com 23 pontos, e vai fazer as quartas de final contra o Palmeiras. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, mas a data ainda está indefinida.

A partida começou estudada, mas o Bragantino aproveitou uma falha da defesa do Botafogo para abrir o placar aos 11 minutos. A zaga cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Hurtado, que girou e finalizou no canto. O gol acordou dos donos da casa.

Após falta cobrada para dentro da área, Hurtado só não marcou contra porque o desvio de cabeça explodiu no travessão. E o atacante equatoriano realmente foi o protagonista do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Igor Bohn evitou o segundo gol de Hurtado.

No segundo tempo, o jogo caiu bastante de qualidade. Uma das poucas oportunidades criadas pelo Botafogo aconteceu em chute de Rafael Marques pela linha de fundo. A partir dos 31 minutos, o Red Bull Bragantino passou a jogar com um atleta a menos após a expulsão do atacante Luis Phelipe.

Em vantagem numérica, o Botafogo esboçou uma pressão nos minutos finais em busca do empate. Rodrigo fez boa jogada e cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para completar. Aos 48, a zaga do Red Bull Bragantino falhou e recuou a bola nos pés de Luketa, que bateu na saída de Júlio César.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO - Igor Bohn; Rodrigo, Victor Ramos, Fabão e Pará; John Everson (Arthur), Victor Bolt (Matheus Santos) e Renatinho (Rafael Marques); Martineli (Marlon), Neto Pessôa e Luketa. Técnico: Argel Fuchs.

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Rafael Luiz, Léo Realpe, Natan e Weverson (Lucas Evangelista); Luan Cândido (Ricardo Ryller), Cuello e Pedrinho (Weverton); Chrigor, Jan Hurtado (Alerrandro) e Luis Phelipe. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Hurtado, aos 11 minutos do primeiro tempo. Luketa, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos, Arthur, Rodrigo, Luketa e Victor Bolt (Botafogo); Natan e Luis Phelipe (Red Bull Bragantino)

CARTÃO VERMELHO - Luis Phelipe.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).