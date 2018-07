Botafogo-SP não segura pressão e perde para o Voltaço na Série C

Não deu para o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), que conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta segunda-feira perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em partida que fechou a terceira rodada.

Com o resultado, o time da casa chegou aos seis pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo B, atrás apenas do líder São Bento-SP, que tem um ponto a mais. O Botafogo-SP, com quatro, está na sexta posição, fora do G4 apenas pelo saldo de gols (0 contra 1 do quarto colocado Ypiranga-RS).

Desde o primeiro tempo, o time carioca foi melhor e só não saiu em vantagem pelas boas defesas do goleiro Neneca. O clube paulista melhorou na segunda etapa, mas foi quando sofreu o primeiro gol. Aos 17 minutos, Neneca fez mais uma boa defesa, mas no rebote a bola foi levantada para David Batista, que completou de cabeça.

O Volta Redonda seguiu no ataque e matou o jogo aos 28 minutos. Dija Baiano levantou a bola para área e o meia Marcelo ganhou a dividida com o goleiro e completou para as redes.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela quarta rodada da Série C. No sábado, o Volta Redonda recebe o Tombense-MG e, no domingo, o Botafogo-SP terá o Joinville pela frente no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Joinville-SC 1 x 1 Tupi-MG

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Mogi Mirim-SP

Moto Club-MA 4 x 0 Confiança-SE

Bragantino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

São Bento-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Salgueiro-PE 1 x 2 Fortaleza-CE

Domingo

Remo-PA 1 x 1 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 2 x 0 CSA-AL

ASA-AL 0 x 1 Sampaio Corrêa-MT

Segunda-feira

Volta Redonda-RJ 2 x 0 Botafogo-SP