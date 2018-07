Botafogo-SP perde a sétima seguida em casa e se complica

RIBEIRÃO PRETO - Seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto sofreu a sua sétima derrota consecutiva dentro do Estádio Santa Cruz, ao cair diante do São Caetano, por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O roteiro do jogo foi o mesmo de sempre: o Botafogo perdendo chances e sofrendo gols.

O novo tropeço deixa o Botafogo com apenas 10 pontos, em penúltimo lugar, só na frente do rival Comercial, lanterna com oito. O irregular São Caetano atingiu os 19 pontos, em 13.º lugar, e encerrou uma série de oito jogo sem vitória.

Antes mesmo antes do início do jogo o técnico Vágner Benazzi reclamava da falta de pontaria do seu time nas finalizações. "Tivemos oito chances contra uma do Ituano, que nos venceu no último jogo", exemplificou. Logo aos 12 minutos, Felipe entrou na área em disparada, mas chutou por cima do travessão.

A sorte ajudou o time da casa aos 28 minutos. Depois do levantamento para área, acuado por Marcos Aurélio, o zagueiro Gabriel mandou contra seu próprio gol, abrindo o placar para o Botafogo. A reação, porém, foi rápida. Dois minutos depois, o lateral Diego recebeu na grande área e teve tempo de ajeitar a bater cruzado, com força, deixando tudo igual.

O empate gerou um descontrole emocional dos jogadores locais. E disso se aproveitou o visitante, que virou o placar aos 36 minutos. Após tabela na frente da área, Geovane soltou a bomba, com efeito. A bola morreu no ângulo de Rafael, ligeiramente adiantado.

No começo do segundo tempo, o Botafogo imprimiu uma pressão. E perdeu uma chance incrível aos 13 minutos, quando Camilo, sozinho na pequena área, bateu por cima após cruzamento de Clebinho. Parecia um sinal de que a noite não seria, de novo, botafoguense.

Mas pela insistência, o Botafogo empatou. Aos 21 minutos, Edson dividiu com Gabriel e depois bateu rasteiro. A bola passou entre as pernas de um zagueiro e entrou no canto direito de Fábio. Até a torcida, que estava desconfiada, passou a acreditar na vitória. No entanto, Geovane marcou um belo gol aos 33 minutos. Ajeitou a bola na linha da grande área e deu um chute colocado por cobertura. A bola entrou no ângulo. Este foi o único chute do São Caetano no segundo tempo, com 100% de aproveitamento.

Aos 36 minutos, o zagueiro Marcos Aurélio perdeu a cabeça e cometeu falta violenta sobre Marcone. Foi expulso e deixou o Botafogo com um jogador a menos. Depois disso, o time perdeu força e o São Caetano garantiu a vitória.

No final de semana, pela 17.ª rodada, o Botafogo vai sair diante do Linense, domingo. No mesmo dia, o São Caetano visita Bragantino.

BOTAFOGO 2 x 3 SÃO CAETANO

BOTAFOGO - Rafael; Alessandro, Reniê, Marcos Aurélio e Alex; Leandro Carvalho, Daniel Paulista (Clebinho), Glauber e Camilo (Álvaro); Edson (Caíque) e Felipe. Técnico - Vágner Benazzi

SÃO CAETANO - Fábio; Pedro Balu (Daniel), Gabriel (Preto Costa), Eli Sabiá e Diego; Marcone, Moradei, Anselmo e Marcelo Costa; Geovane e Kleber (Ailton). Técnico - Márcio Araújo.

GOLS - Gabriel (contra), aos 28, Diego, aos 30, e Geovane, aos 36 minutos do primeiro tempo. Edson, aos 21, e Geovane, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Alex, Fábio, Camilo, Glauber.

CARTÃO VERMELHO - Marcos Aurélio.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.