Botafogo-SP perde dois mandos de campo e fica sem decisão no Santa Cruz Se o Botafogo-SP superar o Remo e chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro, não vai poder mandar seu jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Em julgamento realizado no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, o clube do interior foi punido com a perda de dois mandos de campo.