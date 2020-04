Botafogo-SP promove venda de ingressos e destina valor para luta contra covid-19

A diretoria do Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), está de olho na arrecadação de jogos futuros nesta temporada para contribuir com a população e com a prefeitura da cidade do interior paulista em projetos contra o novo coronavírus. Nesta quinta-feira, o clube lança a campanha do Ingresso Solidário Botafogo x Covid-19.

A ideia é comercializar antecipadamente os ingressos (vouchers) dos jogos que o Botafogo-SP disputará no estádio Santa Cruz nesta temporada e destinar 100% do valor líquido arrecadado para a Prefeitura de Ribeirão Preto na luta contra a covid-19.

Assim, torcedores e empresários podem comprar uma quantidade de vouchers pelo site da Total Ticket (www.totalticket.com.br) e, posteriormente, trocar por ingressos durante um período de seis meses para qualquer partida do Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, a partir do momento que retornarem as competições no Brasil.

O valor dos vouchers varia de R$ 20 a R$ 80. O voucher para a arquibancada descoberta custará R$ 20, enquanto que para o setor bronze, R$ 40. Já para o setor prata e ouro custarão R$ 60 e R$ 80, respectivamente. A troca do voucher pelo ingresso deverá ser feita até um dia antes do jogo escolhido pelo torcedor.

Outras ações

No último dia 19, o Botafogo-SP havia oferecido toda a infraestrutura do estádio Santa Cruz e da Arena Eurobike à disposição da Prefeitura de Ribeirão Preto para ajudar no que for necessário na luta contra o novo coronavírus. Há 15 dias, o estádio recebeu o "Drive Thru" da vacinação contra a gripe na cidade.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na quarta-feira, a cidade de Ribeirão Preto tem 161 casos da covid-19. O número de mortes segue em quatro.