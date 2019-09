Botafogo-SP recebe multa de R$ 80 mil por uso indevido da Arena Eurobike

O Botafogo-SP, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, foi multado em R$ 80 mil pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), depois de realizar shows das bandas Information Society e Double You na Arena Eurobike na última sexta-feira, em Ribeirão Preto. Segundo a promotoria, o setor reformado do Estádio Santa Cruz não tem alvará de funcionamento e não atende a todas as normas de segurança.

Embora a Arena tenha o Habite-se, autorização concedida pela prefeitura, ela não conta com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O alvará de funcionamento só é concedido após a emissão do AVCB.

Em nota, o Botafogo disse que "em razão das obras ainda em andamento na Arena Eurobike houve a emissão apenas do AVCB relativo à área do Estádio Santa Cruz, autorizando público de cerca de 19 mil pessoas para os jogos de futebol."

"Para a emissão do AVCB integral é necessário a conclusão total das obras, seguida de vistoria do Corpo de Bombeiros. Na última análise do projeto pelas autoridades, foram solicitadas adequações, com inclusão de medidas de segurança mitigadoras complementares", informou o clube.

Assim, o espaço está interditado desde a última segunda-feira para a realização dos ajustes necessários por questões de segurança. O Botafogo informou que está trabalhando para solucionar o fechamento da Arena Eurobike pelo menor tempo possível.