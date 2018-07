Botafogo-SP respira na Série D; Tupi antecipa vaga

Não foi um jogo fácil e o adversário complicou ainda mais, mas o Tupi, atuando no Estádio Municipal Mario Helênio, em Juiz de Fora, venceu o Resende por 1 a 0, com gol de Rafael Vítor, no segundo tempo e confirmou a vaga no Grupo A6. O time fluminense ainda segue com o sonho vivo, já que tem 13, em segundo, enquanto o Nova Iguaçu tem apenas sete, em terceiro, com mais duas partidas para disputar.

OS PAULISTAS - O torcedor do Botafogo ganhou novos motivos para acreditar na classificação. Neste sábado a equipe tricolor sua parte e no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, venceu o Lajeadense-RS por 3 a 0. Os gols foram anotados por César Gaúcho, Alex Silva e Caio Jardim. Com o resultado, o Botafogo sobe para segundo lugar do Grupo A8, com nove pontos. Já o Lajeadense é o terceiro, com oito.

Numa partida muito disputada e emocionante, o Londrina conseguiu uma importante vitória, por 2 a 1, contra o Metropolitano, no Estádio do Sesi, em Blumenau. Mesmo jogando com um homem a menos no segundo tempo, o time do Paraná deu um passo importante para chegar à próxima fase.

A equipe está na liderança, com 13 pontos, faltando dois jogos, enquanto o Lajeadense, que está em terceiro, com oito, só pode chegar aos 14. Por outro lado, o Metropolitano fica em quarto, com sete, e terá que vencer seus dois últimos jogos para sonhar com a vaga.

PENAPOLENSE VIVO - O sonho de conquistar uma vaga na próxima fase ainda segue aceso no Penapolense. Na noite deste sábado, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, venceu o Marcílio Dias, por 2 a 0. O nome do jogo foi o meia Neto, que fez um dos gols e participou do outro.

Com nove pontos, o Penapolense está em terceiro, mesma pontuação do Juventude, que é o vice-líder do Grupo A7. A liderança é do Santo André que tem dez e folga na rodada. Na sequência, o Marcílio Dias permanece com oito, enquanto, a lanterna é do Villa Nova, com sete, num dos grupos mais embolados da Série D.

Dois outros jogos fecharam a rodada neste sábado. Aracruz e Araxá ficaram no empate por 0 a 0, em Aracruz, enquanto, em São Luis, o Maranhão conquistou sua primeira vitória na Série D, contra o Ypiranga, por 2 a 0. Tenilson e Naldinho, aos 39 e 41 minutos do segundo tempo, fizeram os gols da vitória.

Confira os jogos da 8.ª rodada:

Sábado

Aracruz-ES 0 x 0 Araxá-MG

Metropolitano-SC 1 x 2 Londrina-PR

Tupi-MG 1 x 0 Resende-RJ

Botafogo-SP 3 x 0 Lajeadense-RS

Penapolense-SP 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Maranhão-MA 2 x 0 Ypiranga-AP

Domingo

15h30

Juventude-RS x Villa Nova-MG

16 horas

Juazeirense-BA x Sergipe-SE

Guarany-S-CE x Potiguar-M-RN

Goianésia-GO x Mixto-MT

Ypiranga-PE x Tiradentes-CE

Botafogo-PB x CSA-AL

17 horas

Náutico-RR x Plácido de Castro-AC

18 horas

Nacional-AM x Genus-RO

Águia Negra-MS x Brasília-DF

19 horas

Gurupi-TO x Salgueiro-PE