Botafogo-SP retoma liderança da Série B com vitória sobre Operário-PR por 2 a 0

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. Na verdade, nem tão novo assim. Neste sábado, o Botafogo-SP venceu o Operário-PR por 2 a 0, no estádio Germano Kruger, em Porta Grossa (PR), pela quinta rodada, e retomou a ponta que havia sido perdida no último final de semana.

Recuperado da derrota para o Vila Nova por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP), o Botafogo-SP chegou aos 12 pontos e deixou Bragantino e Londrina para trás, com 10. Por outro lado, o Operário-PR aumentou o jejum de vitórias para quatro jogos e, com quatro pontos, está na 17.ª colocação.

O jogo começou movimentado com uma chance para cada lado. Maílton foi até a linha de fundo e cruzou para Schumacher finalizar em cima de Luiz Otávio. A resposta do Botafogo-SP veio em chute de Rafael Costa, que passou raspando a trave.

Aos 29 minutos, Rafael Costa marcou de cabeça depois da cobrança de escanteio, mas o árbitro assinalou falta do atacante. Oito minutos depois, o Operário-PR não conseguiu se salvar. Alisson falhou e Júlio César, na entrada da área, só deslocou o goleiro Simão.

O Operário-PR voltou ligado do intervalo e, em dois minutos, criou mais do que todo o primeiro tempo. Rafael Chorão chutou forte e Darley espalmou. Na cobrança de escanteio, Schumacher viu a cabeçada passar raspando a trave. Depois foi Jean Carlo quem assustou.

A resposta do Botafogo-SP veio com Júlio César, que acertou o travessão. Nos minutos finais, o Operário-PR se lançou em busca do empate, mas quem marcou foi o time paulista. Higor Meritão chutou na trave e Henan não desperdiçou o rebote aos 41 minutos.

O Operário-PR volta a campo nesta terça-feira contra o Sport, às 19h15, de novo no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. No sábado, o Botafogo-SP recebe o Criciúma, às 16h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos serão válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 x 2 BOTAFOGO-SP

OPERÁRIO-PR - Simão; Maílton (Bruno Batata), Alisson, Sosa e Allan Vieira; Chicão, Revson (Jean Carlo), Rafael Chorão (Uilliam) e Marcelo; Felipe Augusto e Schumacher. Técnico: Gerson Gusmão.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Jonata Felipe (Higor Meritão), Marlon Freitas, Willian Oliveira e Murilo Henrique; Rafael Costa (Henan) e Júlio César (Bruno José). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Júlio César, aos 37 minutos do primeiro tempo; Henan, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allan Vieira (Operário-PR); Rafael Costa e Jonata Felipe (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).