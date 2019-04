Botafogo-SP retorna à Série B batendo o Vitória de virada por 3 a 1 em casa

O retorno do Botafogo-SP à Série B do Campeonato Brasileiro após 17 anos foi do jeito que a torcida queria. O time de Ribeirão Preto (SP) recebeu o Vitória, no estádio Santa Cruz, e venceu por 3 a 1, de virada. O triunfo deixa a equipe paulista ao lado de Atlético Goianiense, Bragantino e Operário-PR, que também estrearam vencendo.

O Botafogo-SP começou mais presente no campo de ataque e exigindo muitas intervenções do goleiro Caíque. Logo no início, Rafael Costa chegou a balançar as redes após a sobra em escanteio, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante. O Vitória respondeu com Andrigo, que invadiu a área pela direita e bateu firme, mas Darley fez defesa segura, tocando para escanteio.

Com clima muito quente em Ribeirão Preto, era natural que o ritmo da partida caísse após os primeiros minutos e o jogo se encaminhou sem gols para o intervalo.

O placar foi aberto logo no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Rodrigo Andrade fez bela jogada pela direita e cruzou na cabeça de Caíque Sílvio, que colocou o Vitória em vantagem. O Botafogo-SP não desanimou com o gol sofrido e buscou o empate rapidamente. Aos 13, Rafael Costa recebeu na entrada da área e bateu no canto direito de Caíque para deixar tudo igual.

E ainda deu tempo de virar. Aos 35 minutos, Felipe Saraiva foi derrubado por Rodrigo Andrade dentro da área e o árbitro carioca Pathrice Wallace Maia marcou pênalti. Rafael Costa cobrou com segurança e fez o segundo dele no jogo.

Apenas um minuto depois, o Botafogo-SP voltou a atacar e matou o jogo. Felipe Saraiva roubou a bola na saída da defesa do Vitória e poderia até fazer o gol, mas Edcarlos se antecipou tentando cortar e jogou contra a própria meta.

O Botafogo-SP volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela abertura da segunda rodada da Série B. No próximo sábado, o Vitória recebe o Vila Nova no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 3 x 1 VITÓRIA

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas, Naylhor, Leandro Amaro e Pará; Marlon Freitas, Nadson e Jonata Felipe (Higor Meritão); Bruno José (Felipe Saraiva), Rafael Costa e Erick (Murilo Henrique). Técnico: Roberto Cavalo.

VITÓRIA - Caíque; Matheus Rocha, Edcarlos, Victor Ramos e Fabrício; Léo Gomes, Dudu Vieira (Ruan Levine), Rodrigo Andrade e Andrigo; Neto Baiano (Léo Ceará) e Caíque Sílvio (Capa). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Caíque Sílvio, aos 2, e Rafael Costa, aos 35 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 35 e Edcarlos (contra), aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rocha, Fabrício e Dudu Vieira (Vitória).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

RENDA - R$ 45.155,00.

PÚBLICO - 3.679 pagantes.

LOCAL - Estádio Santo Cruz, em Ribeirão Preto (SP).