Botafogo-SP vence o River e fica a um empate do título da Série D O Botafogo de Ribeirão Preto saiu na frente na luta pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time paulista aproveitou o público de quase dez mil pessoas para vencer o River, por 3 a 2, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto e abrir vantagem na decisão. Francis foi o grande destaque ao marcar três gols.