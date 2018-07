Botafogo-SP vira líder do grupo; Guaratinguetá conquista 1º ponto na Série C

O Botafogo-SP assumiu a liderança provisória do Grupo B da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série C, mesmo empatando com o Juventude, por 1 a 1, em casa, na manhã deste domingo, pela sexta rodada. O time de Ribeirão Preto tem a mesma pontuação do Guarani, que só entra em campo na segunda-feira, mas leva vantagem no saldo de gols: 11 a oito.

O Guarani vai enfrentar a Portuguesa, no Canindé, às 20 horas, e, se empatar ou vencer, volta a assumir a liderança. O Botafogo é líder apesar de não jogar bem e sofrer para empatar com o time gaúcho, que saiu na frente com Roberson, de pênalti, aos 6 minutos do segundo tempo. O empate saiu somente aos 42 minutos com Samuel Santos.

Apesar do empate fora o Juventude não vence há quatro jogos e segue preocupado com a ameaça de rebaixamento. Soma cinco pontos, em quinto lugar.

EMPATE EM LIMEIRA

Na cidade de Limeira, o Guaratinguetá somou seu primeiro ponto ao empatar com a Tombense, por 2 a 2. O time paulista saiu na frente com 2 a 0, gols de Anderson e André. A equipe mineira diminuiu com Daniel Amorim, no primeiro tempo, e só empatou em cima da hora, aos 45 minutos com uma cabeçada de Matheus Lopes.

Mesmo com o resultado inesperado, o Tombense é terceiro colocado, com 10 pontos. O Guaratinguetá soma apenas um ponto, mesmo porque vinha de cinco derrotas consecutivas.