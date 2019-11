Botafogo supera Avaí, deixa zona da degola e empurra o Fluminense

No duelo que fechou a 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, o Botafogo retribuiu o apoio de sua torcida para acabar com uma série de quatro derrotas seguidas e sair da zona de rebaixamento. No Engenhão, no Rio, o time carioca contou com um gol contra logo no primeiro tempo e um pênalti convertido por Diego Souza na parte final do jogo para vencer o lanterna Avaí por 2 a 0.

LEIA TAMBÉM > Confira como foi o jogo entre Botafogo e Avaí

Com o resultado, o Botafogo ganhou três posições, chegando à 14.ª colocação, com 36 pontos, e respira na briga contra a degola, já que abriu dois do rival Fluminense, que tem 34 e agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Avaí chegou à oitava derrota seguida, seguindo na última posição com apenas 17 pontos somados e apenas três vitórias em 32 jogos disputados. Está praticamente rebaixado à Série B.

A partida começou bastante movimentada no meio-campo, com os times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Enquanto o Botafogo tinha mais posse de bola, o Avaí aproveitava os espaços para, em contra-ataques rápidos, criar boas oportunidades.

Mesmo assim, foram os donos da casa que abriram o placar. Aos 12 minutos, Cícero lançou Igor Cássio na área. O zagueiro Ricardo foi tentar afastar o perigo e acabou cabeceando contra a sua própria meta, encobrindo o goleiro Vladimir, que nada pode fazer.

Aos 31 minutos, o próprio Igor Cássio teve a chance de ampliar. O atacante recebeu um ótimo passe e ficou cara a cara com o goleiro do Avaí, que conseguiu se esticar todo para fazer a defesa. A resposta do visitante veio no lance seguinte. Aos 32, o lateral Igor Fernandes apareceu como homem-surpresa na área e pegou a sobra de um chute de Pedro Castro, mas finalizou para fora, mesmo de frente para o gol.

FALA, VALENTIM! - Não jogamos bem, precisamos e vamos melhorar, mas hoje o mais importante era vencer. Valeu pela garra de todos. A torcida vem ajudando e teve, mais uma vez, papel fundamental em nossa vitória - disse o técnico alvinegro. #VamosFOGO ⭐️ pic.twitter.com/8caLitAnwH — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 12, 2019

Nos minutos finais da primeira etapa, os times seguiram no ataque. Aos 43, Ruhan pegou um cruzamento da esquerda e chutou de primeira, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do gol, perdendo uma boa chance para o Botafogo.

Do outro lado, João Paulo soltou uma pancada de fora da área e quase deixou tudo igual para o Avaí, mas Gatito conseguiu espalmar para fora. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o Avaí ficou próximo do empate logo no primeiro lance do segundo tempo. Caio Paulista roubou a bola no meio-campo, foi avançando e deixando os zagueiros para trás e chutou da entrada da área para uma boa defesa de Gatito. No rebote, a bola voltou nos pés do atacante, mas o zagueiro Joel Carli conseguiu bloquear no momento exato.

Enquanto isso, o Botafogo foi criar a sua primeira chance de perigo na etapa final, apenas aos 16 minutos, quando João Paulo cobrou escanteio na área e Alex Santana subiu sozinho, mas cabeceou para fora.

A partir daí, o Avaí conseguiu mostrar qualidade e criou algumas oportunidades em busca do empate, mas sem sucesso. O Botafogo, de outro lado, aproveitou a oportunidade que teve e aos 42 minutos decretou a vitória. Diego Souza foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante, que havia acabado de entrar no duelo, foi para a cobrança e não desperdiçou. Na comemoração ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Depois disso, não houve tempo para mais nada e o duelo terminou com a vitória dos donos da casa por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da 33.ª rodada. No domingo, o Botafogo visitará o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 18h. Já na segunda-feira, o Avaí também jogará fora de casa, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 20h.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 AVAÍ

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Rickson, Joel Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Cícero (Jean) e Alex Santana (Diego Souza); Leonardo Valencia, Rhuan (Lucas Campos) e Igor Cássio. Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ - Vladimir; Betão (Wesley), Kunde, Ricardo (Gabriel Lima) e Igor Fernandes; Luanderson, Pedro Castro e João Paulo; Vinícius Araújo, Jonathan e Caio Paulista. Técnico: Evando Camilatto.

GOLS - Ricardo (contra), aos 12 minutos do primeiro tempo, e Diego Souza, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Diego Souza, Gabriel, Lucas Campos e Yuri (Botafogo) e Caio Paulista, João Paulo e Luanderson (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - João Paulo (Avaí).

RENDA - R$ 242.246,00.

PÚBLICO - 19.075 (total)

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).