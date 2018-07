Botafogo surpreende e contrata volante Dudu Cearense, ex-seleção

Se durante a tarde desta sexta-feira o Botafogo lamentava a lesão muscular do volante Rodrigo Lindoso, que vai ficar um mês fora de combate, no início da noite o clube já comemorava a contratação de um substituto. O experiente Dudu Cearense, de 33 anos, já assinou contrato.

De acordo com breve comunicado do Botafogo, o volante, que estava no Fortaleza, chega a pedido de Ricardo Gomes para uma posição carente no elenco alvinegro. Outro jogador que atua nessa faixa do campo, Airton recentemente foi operado e está no departamento médico.

A negociação com Dudu Cearense foi facilitada pelo fato de o jogador ser agenciado por Márcio Bittencourt, empresário que também representa pelo menos outros quatro atletas do elenco e que tem bom trâmite com a diretoria.

Dudu Cearense surgiu bem no Vitória, chegando à seleção brasileira sub-20 e, logo em seguida, ao time pré-olímpico comandado por Ricardo Gomes, que falhou em tentar a classificação para os Jogos de Atenas. Mesmo assim, cavou espaço para jogar a Copa América de 2004.

Na carreira, defendeu também Kashiwa Reysol (Japão), Rennes (França), CSKA Moscou (Rússia), Atlético-MG e Goiás, antes de se esconder em clubes menores da Grécia e de Israel. No ano passado, voltou ao Brasil para jogar pelo Fortaleza, sendo titular na equipe que está atualmente na Série C.