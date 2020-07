Botafogo surpreende Novorizontino e avança no Troféu do Interior do Paulistão

O Botafogo-SP está garantido na semifinal do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Após escapar do rebaixamento no sufoco, o time de Ribeirão Preto bateu o Novorizontino por 2 a 0 no Estádio do Canindé, em São Paulo, nesta quarta-feira à noite.

Além do Botafogo, a Inter de Limeira e o Guarani também avançaram para a próxima fase, e aguardam o quarto classificado, que será o time do interior de melhor campanha entre os eliminados nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O time de Ribeirão Preto começou assustando e chegou a acertar a trave em cabeçada do volante Naldo, aos 17 minutos. As respostas do Novorizontino, ainda no primeiro tempo, foram com o zagueiro Bruno Aguiar, que teve duas bolas para finalizar dentro da área. A primeira foi bloqueada e a segunda chegou sem força para o goleiro Darley defender.

As emoções ficaram mesmo para o segundo tempo, quando o Botafogo cresceu de produção e abriu boa vantagem. Logo aos seis minutos, o centroavante Wellington Tanque aproveitou cobrança de falta e completou de cabeça para o fundo do gol.

Precisando se expor na busca pelo empate, o Novorizontino deu espaço e Rafinha aproveitou aos 22 minutos. Ele recebeu de Matheus Anjos dentro da área e bateu colocado de primeira, deslocando o goleiro oliveira para marcar o segundo gol do jogo e garantir a classificação.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 0 x 2 BOTAFOGO-SP

NOVORIZONTINO - Oliveira; Lepu, Adriano Mina, Bruno Aguiar e Paulinho (Reverson); Adilson Goiano (Pereira), Léo Baiano e Vinícius Kiss (Batista); Cléo Silva, Guilherme Queiroz (Cris) e Léo Santiago. Técnico: Roberto Fonseca.

BOTAFOGO-SP - Darley; Valdemir (Caíque Sá), Robson, Jordan e Gilson (Guilherme Romão); Naldo (Ferreira), Victor Bolt e Matheus Anjos (Gabriel Calabres); Ronald (Murilo Oliveira), Wellington Tanque e Rafinha. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Wellington Tanque, aos 6, e Rafinha, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reverson, Léo Baiano e Léo Santiago (Novorizontino); Valdemir, Naldo e Victor Bolt (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Thiago Luís Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).