Botafogo também ganha terreno para construir CT

Uma semana atrás saiu no Diário Oficial do Município do Rio a cessão de uma área em Jacarepaguá para o Fluminense também construir seu CT. Em ambos os casos o contrato é válido por 50 anos.

De acordo com o Botafogo, o seu novo centro de treinamento terá parte das obras bancadas pela Ambev. A cervejaria também já reformou vestiário e sala de imprensa, entre outros, do Vasco.

"O Botafogo agradece à prefeitura por compreender a importância deste projeto para o futebol do Rio de Janeiro, à Ambev por estender sua parceria com o clube e à Pepira (administradora do Engenhão), particularmente a Célio Pinto de Almeida (proprietário da empresa), por toda a atuação neste processo", disse o presidente do Botafogo, Mauricio Assumpção.