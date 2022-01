Botafogo leva a melhor sobre Taubaté nos pênaltis e avança às oitavas na Copinha

O Botafogo é o primeiro clube classificado às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube carioca soube aproveitar muito bem a bola parada para buscar a vaga. No tempo normal, o time empatou com Taubaté, por 1 a 1, no Joaquinzão, com gols de falta de Wendel para os cariocas e Romero para os paulistas. Nos pênaltis, venceu por 4 a 3.

Raí, Wendel, Reydson e Jefinho balançaram as redes para o Botafogo, enquanto Ewerton perdeu a cobrança. O Taubaté só marcou com Ygor, Romero e Zé Roberto. Marquinhos e João Salles pararam no goleiro alvinegro. Primeiro classificado às oitavas de final, o Botafogo espera por Corinthians ou Resende-RJ, que jogarão às 21h45, no Martins Pereira, em São José dos Campos.

O Botafogo foi superior durante todo o primeiro tempo e tudo ficou mais fácil com um gol logo no início. O time carioca abriu o marcador logo aos dois minutos. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Wendel bateu forte e bem colocado e não deu chance ao goleiro do Taubaté.

Os donos da casa, porém, mantiveram a calma. Mesmo sendo presa fácil nos 45 minutos iniciais, voltou animado para o segundo tempo e deu o troco na mesma moeda. Aos 33 minutos, Romero bateu falta com perfeição, sem chance para o goleiro Lucas Barreto. A empolgação, contudo, acabou nas penalidades após dois erros e a festa foi carioca.

O Botafogo busca seu primeiro título de Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe foi finalista em 1971, mas perdeu a grande decisão para o rival Fluminense.