Botafogo tem a estreia de Carlos Alberto contra o Grêmio

RIO - Com apenas uma vitória em cinco jogos, o Botafogo vai à Caxias do Sul nesta quarta-feira em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, que vem embalado por duas vitórias consecutivas e briga na parte de cima da tabela de classificação.

A partida será realizada no estádio Alfredo Jaconi, às 22 horas, já que a Arena Grêmio está à disposição da Fifa, e marcará a estreia do meia Carlos Alberto pelo clube alvinegro carioca.

O técnico Vagner Mancini não fez mistério sobre a escalação do time e confirmou a equipe com três volantes - Airton, Bolatti e Gabriel.

Jorge Wagner, desta vez, fica no banco de reservas por opção técnica e o goleiro Jefferson, impedido de jogar por causa da convocação para a seleção, dá lugar ao jovem Renan.

Apesar das mudanças, Vagner Mancini defende que, taticamente, o time não será tão diferente. "Em termos de formação tática não houve mudança, já que o Jorge Wagner vinha jogando como um terceiro volante pelo lado esquerdo. Acho que o Airton dá mais um pouquinho de segurança na marcação e na bola alta", explicou o comandante.