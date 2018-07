Botafogo tem mudanças para tentar reagir no Brasileirão As duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro motivaram o técnico Oswaldo de Oliveira a fazer alterações no time do Botafogo. E ele não hesitou em mexer em um vespeiro. Para o jogo contra o Internacional, neste sábado, às 18h30, no Beira-Rio, barrou dois ídolos da torcida. O meia Maicosuel vai para o banco, onde permanecerá o atacante Loco Abreu.