Botafogo tem problemas para enfrentar o Santos

Passada a euforia da vitória sobre o Corinthians no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, agora o Botafogo se concentra nas quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca tem um confronto complicado fora de casa com o Santos, na quinta-feira, com o objetivo de reverter a derrota por 3 a 2 sofrida no Maracanã.

Nesta segunda-feira, o técnico Vagner Mancini começou a preparação para o jogo conduzindo um treinamento tático, no campo anexo do estádio do Engenhão, no Rio. O treinador deve ter algumas dificuldades para montar o time.

Em recuperação de contusão, o volante Aírton e o meia Fabiano não participaram do treinamento e têm presença incerta no jogo. Junior César também foi poupado da atividade, porém deve ter condições de atuar. Além deles, o meia Carlos Alberto e o lateral Régis não podem defender o time carioca por que já atuaram na competição por outras equipes - Goiás e Portuguesa, respectivamente.