Botafogo tem três reforços para visitar o Atlético-GO Após o empate suado com o Figueirense na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Botafogo realizou um treino leve no CT do Avaí na manhã de quinta e, à tarde, embarcou para Brasília. No sábado, o time encara o Atlético-GO no Mané Garrincha pela Série B, partida em que o técnico René Simões terá os reforços do meia Daniel Carvalho, do zagueiro Alisson e do lateral esquerdo Pedro Rosa.