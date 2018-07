Botafogo teme que violência afaste torcida do Engenhão O Botafogo tem compromisso decisivo neste domingo contra o Prudente, no Engenhão. Uma vitória colocará o clube em posição de brigar por uma vaga na Libertadores contra o Grêmio, na última rodada. Mas todos no clube estão preocupados. Não pela força do oponente, já rebaixado para a Série B, mas pela onda de violência que assola o Rio de Janeiro. O temor de jogadores e dirigentes é que o medo afaste a torcida do estádio, justamente quando o time conta com seu apoio para alcançar o objetivo.