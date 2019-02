Botafogo tenta a contratação do atacante Diego Souza, do São Paulo

O atacante Diego Souza, do São Paulo, está em negociação para se transferir para o Botafogo. O clube carioca abriu conversa com o jogador nos últimos dias, depois da tentativa do Sport acabar frustrada. Com pouco espaço no time do Morumbi, o atleta demonstrou interesse em trocar de equipe e considerou o contato atrativo.

A possibilidade de Diego Souza deixar o elenco também agrada ao São Paulo. A diretoria pensa em reduzir custos com o elenco e como o atacante recebe cerca de R$ 600 mil por mês, vê a investida do Botafogo como uma boa oportunidade. As diretorias iniciaram as conversas para tentar achar a melhor forma de viabilizar a transferência. Entre o clube carioca e o jogador já há um acordo prévio sobre salários.

Na última semana o Sport tentou contratar o jogador. O clube pernambucano vendeu Diego Souza ao São Paulo por aproximadamente R$ 10 milhões e fez uma proposta pelo retorno dele. No entanto, as duas equipes não conseguiram chegar a um acordo e a negociação está encerrada. Por enquanto, o atleta continua à disposição da equipe do Morumbi.

Artilheiro do São Paulo em 2018, com 16 gols, Diego Souza já teve uma sondagem do Vasco, no ano passado. Depois o atacante se firmou como titular durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas nesta temporada não vive momento positivo e é o nome cotado para deixar o elenco.