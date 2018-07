Botafogo tenta contratação de Grafite, ex-São Paulo O novo gerente técnico de futebol do Botafogo, Sidnei Loureiro, confirmou nesta quarta-feira que o clube está tentando a contratação do atacante Grafite, de 33 anos, ex-São Paulo e atualmente no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, segundo o dirigente, os altos valores podem dificultar a vinda do jogador.