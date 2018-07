Botafogo tenta evitar queda precoce contra a embalada Chapecoense

A luta do Botafogo contra a queda para a Série B terá mais um capítulo fundamental neste domingo. Se perder da Chapecoense , que joga em casa na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 19h30, corre o risco de ser rebaixado antecipadamente , dependendo dos demais resultados da 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro . Por outro lado, uma vitória dá sobrevida ao clube alvinegro, já que a equipe catarinense também está na briga para escapar da degola.

O técnico Vagner Mancini, além de organizar o time dentro de campo, tenta mais uma vez fortalecer o psicológico dos atletas para motivá-los nesta tarefa delicada. "A gente ainda tem chance e temos que lutar. É nossa obrigação tentar vencer e nove pontos seguidos ainda podem nos deixar na Série A. Enquanto estivermos vivos no campeonato, temos que jogar até o fim", afirmou o treinador.

O Botafogo não poderá contar novamente com o meia Carlos Alberto. O jogador não atuou na última partida por causa de uma contusão na coxa esquerda e segue em processo de recuperação. As baixas no meio alvinegro deram espaço para Ronny estrear no Brasileirão. O jogador, que se recuperava de uma grave contusão sofrida no início do ano, foi surpresa na relação para este jogo.