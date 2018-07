Botafogo tenta retomar as vitórias contra Portuguesa

RIO - Para tentar retomar o rumo das vitórias, após três empates seguidos, o Botafogo conta neste domingo com a volta de Jefferson e Lodeiro, que serviram durante a semana, respectivamente, à seleção brasileira e uruguaia, para um jogo difícil contra a Portuguesa, às 16 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira também vai ter à disposição o craque holandês Seedorf.

A partida tem importância ímpar para o Botafogo. Isso porque alguns de seus torcedores já começam a não acreditar na equipe, embora tenha fechado a rodada anterior na liderança. Oswaldo de Oliveira concluiu que a melhor maneira de preparar o time para enfrentar a Portuguesa seria uma boa conversa com o grupo, sempre ao lado de seu quase auxiliar Seedorf.

O Botafogo venceu dois dos últimos seis jogos da competição. Nos outros quatro, deixou escapar a vitória no segundo tempo, sendo que em três deles sofreu o gol de empate nos acréscimos. Por isso, há uma expectativa crescente no clube de como será a reação da equipe a falhas que se repetem em momentos decisivos das partidas.

Não fossem esses imprevistos, o Botafogo poderia estar disparado na liderança do campeonato. As oscilações, na avaliação de Seedorf, são normais. Oswaldo de Oliveira também se diz conformado com a perda de pontos importantes e pede que seu time olhe para a frente. Neste domingo, pode confirmar se está realmente na luta pelo título ou dar margem para que digam que o time começou a titubear na competição.