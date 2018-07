Botafogo tenta retomar as vitórias contra Portuguesa Para tentar retomar o rumo das vitórias, após três empates seguidos, o Botafogo conta neste domingo com a volta de Jefferson e Lodeiro, que serviram durante a semana, respectivamente, à seleção brasileira e uruguaia, para um jogo difícil contra a Portuguesa, às 16 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira também vai ter à disposição o craque holandês Seedorf.