Botafogo tenta roubar a liderança do Boavista no Grupo C da Taça Guanabara

Principal surpresa do Campeonato Carioca, o Boavista já pode carimbar a classificação para as semifinais da Taça Guanabara neste domingo, às 17 horas, no Engenhão, local do duelo frente ao Botafogo, pela quarta rodada. Será o confronto do líder contra o segundo colocado do Grupo C.

Com seis pontos, o Boavista precisa de uma vitória para passar de fase. O seu único tropeço foi na derrota, em casa, contra o Macaé por 1 a 0. No entanto, o Botafogo é o time que mais o ameaça. A equipe tem cinco pontos, ainda não perdeu e também quer encaminhar a vaga. A pressão, porém, joga contra neste momento.

O técnico Felipe Conceição tem optado por dar continuidade a um time-base, testando as opções durante o próprio jogo. Sendo assim ele não revelou os titulares, mas deve colocar em campo a mesma equipe que venceu o Macaé, por 2 a 1, no meio da semana, em sua primeira vitória na competição. O zagueiro Carli, machucado, continua de fora.

"Mesmo jogando quarta, domingo, quarta, domingo, você não tem tempo para treinar, mas o jogo te dá essa prática. É a gente manter esse caminho de praticar o que a gente trabalhou em tão pouco tempo e ir correndo no decorrer do período", declarou o treinador, mostrando confiança.

No Boavista, o técnico Eduardo Allax tem uma dúvida. Ele vem revezando as peças do meio-de-campo e pode novamente dar uma chance para Marquinho entre os titulares. Caso isso aconteça, Cláudio Maradona ficará como opção no banco de reservas.

"Estamos trabalhando duro para levar o Boavista na semifinal da Taça Guanabara. Mostramos que podemos encarar qualquer time de igual para igual e vamos provar isso novamente contra o Botafogo. É um adversário forte, de muita tradição, mas podemos sair com os três pontos", disse o esperançoso Eduardo Allax.