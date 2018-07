Botafogo tenta se beneficiar de escalação reserva do São Paulo

O técnico do Botafogo, Ricardo Gomes, evitou falar se vai alterar a postura do time neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, pela opção do São Paulo em escalar reservas para priorizar o confronto com o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, na quarta-feira. Mas o time, claro, vai tentar aproveitar a situação.

"Não tem repercussão aqui. É uma escolha correta do São Paulo porque eles disputam uma competição que todos querem jogar e ganhar. Só que na minha cabeça é só Botafogo. Eles têm um elenco rico e vão tentar o melhor no domingo”, analisou.

Neste Brasileiro, não ser rebaixado novamente é o objetivo principal do Botafogo, que está retornando à Série A. Apesar do elenco modesto e da falta de recursos, o clube carioca acredita na capacidade de Ricardo Gomes para fazer uma campanha sem sustos e que evite repetir o caminho do Vasco no ano passado, rebaixado logo após conseguir a promoção.

O time que foi campeão da Série B no ano passado perdeu alguns jogadores importantes, como o volante Willian Arão, o meia Daniel Carvalho e o atacante Navarro. Em compensação, o treinador ganhou o argentino Joel Carli e o volante Bruno Silva, peças de destaque na campanha que garantiu o vice do Campeonato Carioca.

Apesar de disputar a Copa do Brasil, torneio em que atuou durante a semana e venceu o Juazeirense por 2 a 1, fora de casa, Ricardo Gomes já disse que a prioridade é o Brasileiro e até poupou alguns jogadores importantes para a estreia.

A principal novidade é o retorno do atacante Ribamar. Suspenso na Copa do Brasil por causa de uma expulsão no carioca sub-20 no ano passado, o jogador ficou no Rio para tratar de um problema no tornozelo.

Contra o Juazeirense (BA), o goleiro Jefferson sentiu um desconforto no braço e foi substituído por Helton Leite, que pode ser mantido neste domingo.