Botafogo tenta superar cansaço de Seedorf em clássico pela Copa do Brasil

O jogador foi substituído no intervalo da partida de domingo, contra o Bahia, por opção técnica e tática. Seedorf já não vem fazendo a diferença como no início de sua chegada ao clube. A questão é fácil de ser interpretada. Por sua idade avançada, ele teria de atuar menos, mas, pela falta de um elenco forte, a saída de Vitinho há um mês e por causa da contusão de outros atletas, Seedorf tem jogado muito mais do que deveria. O resultado disso é um visível desgaste físico do holandês.

Mesmo com o aumento da diferença de pontos para o líder Cruzeiro - agora são oito pontos que separam o time mineiro do Botafogo, o segundo colocado do Brasileiro -, Oswaldo mantém a esperança no título do Brasileiro e quer também que o time dê o máximo possível para vencer a Copa do Brasil. Ele disse que pode definir uma prioridade entre as duas competições, mas, para isso, vai ter de aguardar os próximos jogos. Para vencer o primeiro confronto contra o Flamengo, quarta, no Maracanã, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, o técnico prometeu escalar força máxima.