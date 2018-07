Botafogo tenta superar seus problemas e o Palmeiras

Como se não bastasse a sequência de sete jogos sem vitórias (com seis empates consecutivos), o técnico Joel Santana precisa lidar com os deslizes do jovem atacante e com os muitos desfalques, que se somam a cada rodada.

A situação de Jobson segue indefinida para o duelo de logo mais. E a eventual liberação do atacante para jogar se tornou ainda mais fundamental depois da contusão de Herrera, na última partida. O argentino sofreu uma luxação no ombro e pode precisar de uma cirurgia,

que o tiraria de combate pelo resto do ano. Joel continua a pregar que não tem escalado Jobson por questões físicas, e disse que vai conversar com médicos e preparadores físicos para tomar a decisão.

Mas, depois de muitos subterfúgios, até o próprio treinador admite que a postura do atacante fora do clube tem preocupado a todos, dado que ele já foi pego no antidoping pelo uso de cocaína. "Quando alguém sai da linha, a obrigação é impor uma regra. Se a coisa incomodar muito, se toma uma decisão mais drástica. Nosso objetivo é mostrar onde ele (Jobson) está certo e onde está errado. Hoje ele sente na carne o que ocorreu", disse Joel, se revestindo mais uma vez do estilo paizão que assume com jogadores que passam por crises técnicas

ou pessoais.

Com a ausência de Herrera, Jobson seria a melhor opção para formar dupla com Loco Abreu. Edno e Caio também podem atuar por ali. Joel pelo menos terá o retorno de Marcelo Cordeiro e Alessandro nas alas.