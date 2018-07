Botafogo terá atenção total para derrotar Santos na Vila O técnico Oswaldo de Oliveira alertou os jogadores do Botafogo sobre a invencibilidade do Santos nas partidas como mandante no Campeonato Brasileiro. Até agora, o adversário deste domingo do time carioca venceu quatro vezes e empatou outras quatro na Vila Belmiro, local do duelo pela 21.ª rodada que começa às 18h30. Para o Botafogo, vice-líder da competição, esse retrospecto não pode ser desprezado e tem de servir com um fator a mais para que lute pela vitória.