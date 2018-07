Botafogo terá força máxima no jogo contra Macaé

O meia Maicosuel, o volante Marcelo Mattos, o lateral Márcio Azevedo e o zagueiro Antônio Carlos são os quatro titulares do Botafogo que estão "pendurados" com dois cartões. Mas, segundo Oswaldo de Oliveira, todos estarão em campo no jogo de sábado, quando o time ainda precisa confirmar a classificação para as semifinais da competição.

"A gente só vai para a semifinal se nos classificarmos. Então, não posso poupar antes de conseguir a vaga. Se nós estivéssemos garantidos ou com chances muito maiores, poderia até pensar nisso", explicou Oswaldo de Oliveira, ressaltando que não pensa nem em pedir cautela aos "pendurados". "Não farei nenhuma advertência, vai jogar todo mundo normalmente. Até porque, se você faz isso, o jogador entra desconfiado e não faz o que tem que fazer."

A dúvida do Botafogo, portanto, é se Oswaldo de Oliveira poderá contar com o meia Andrezinho, que se recupera de lesão na coxa direita. O atacante uruguaio Loco Abreu também não participou do treino coletivo desta quinta-feira, mas ele foi apenas poupado por causa das dores musculares e não preocupa para o jogo de sábado.

Assim, a provável escalação botafoguense para o jogo em Macaé tem Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Maicosuel, Elkeson e Felipe Menezes; Loco Abreu.