Botafogo terá goleiro Andrey como titular pela primeira vez

O técnico Vagner Mancini confirmou nesta terça-feira que os jovens Andrey e Yuri Mamute serão titulares do Botafogo no jogo com o Sport, nesta quarta, às 19h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles irá completar 21 anos na quinta, foi revelado pela base do clube e terá como "presente antecipado" a chance de jogar pela primeira vez como goleiro titular do time principal. Já o segundo deles irá formar trio de ataque com Wallyson e Emerson.

Sem o titular Jefferson, que acaba de servir a seleção brasileira, para o gol, Mancini inicialmente pretendia escalar Renan como substituto, mas o jogador pediu para não atuar porque no momento está negociando a sua possível transferência para outro clube. Helton seria a outra opção para o gol, mas Mancini justificou a escalação de Andrey em entrevista coletiva.

"O titular seria o Renan, até por ter atuado nos últimos jogos. O atleta me disse que a intenção dele no momento seria não jogar, já que prefere resolver primeiro sua situação com o clube. O Helton já jogou em outra oportunidade e decidi optar pelo Andrey, que utiliza melhor os pés, o que vimos ter muita importância nessa Copa do Mundo. Vejo o Helton e o Andrey no mesmo nível", ressaltou o comandante.

O ex-gremista Yuri Mamute, por sua vez, foi escalado como titular principalmente por causa de sua versatilidade. "O Yuri já demonstrou que pode ser útil em várias funções, tanto avançado quanto pelas laterais", apontou o treinador.

Já o meia Carlos Alberto acabou sendo descartado do time titular, mesmo após ter se destacado em jogo-treino realizado no último sábado, contra o São Gonçalo. Recuperado de lesão, ele ficará como opção no banco de reservas.

"Nós entendemos que o Carlos Alberto ainda teria algum tipo de risco se o lançássemos desde o começo da partida. Em função disso, vamos dar condição de jogo a ele gradativamente. É um atleta que está numa situação bem melhor do que na sua estreia, contra o Grêmio, e tenho certeza que aos poucos ele vai ganhar a condição de jogo ideal. Ele mostrou nos amistosos que tem muita coisa para nos ajudar e evoluir", explicou Mancini.

Assim, o Botafogo irá a campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Andrey; Lucas, Bolívar, Dória e Junior Cesar; Airton, Bolatti e Zeballos; Wallyson, Yuri Mamute e Emerson.