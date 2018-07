Botafogo terá incentivo de ídolos do passado no domingo Se o time não ajuda em campo, os dirigentes do Botafogo tentam de tudo para renovar a esperança da torcida na conquista de uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. No jogo deste domingo, contra o Criciúma, no Maracanã, vários ídolos de gerações diferentes do clube vão estar no estádio para incentivar o atual grupo e animar os torcedores.