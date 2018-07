Botafogo terá novos uniformes com detalhes em dourado

RIO DE JANEIRO - A Puma, fornecedora de material esportivo do Botafogo, apresentou nesta terça-feira os novos uniformes que foram confeccionados para o time usar nesta temporada. O lançamento da camisa ocorreu no mesmo dia em que a equipe irá estrear na fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 20 horas, contra o San Lorenzo, no Maracanã, onde, por sinal, o vestuário recém-lançado será utilizado pela primeira vez.

O novo uniforme traz como principal novidade os detalhes em dourado, dividindo espaço com o tradicional preto e branco. A camisa número 1, listrada, exibe a nova cor de forma discreta nas mangas, na barra e na gola, enquanto a número 2 chamou mais a atenção por apresentar a cor dourada em destaque acima do peito.

"A nova coleção está belíssima e com certeza irá agradar à torcida alvinegra. Vai nos acompanhar ao longo da Libertadores e tem tudo para ser histórica. Estamos muito entusiasmados com as novidades", afirmou Mauricio Assumpção, presidente do Botafogo, ao falar sobre os uniformes, cujas vendas começaram a ser realizadas nesta terça na loja do clube e na loja da Puma no Rio, sendo que a pré-venda também já foi iniciada para torcedores de todo o País.

Antes de lançar as novas camisas do clube, a Puma também abriu espaço para que torcedores pudessem escolher detalhes a serem colocados no uniforme. Entre eles está a inserção da frase "Fui Escolhido", eleita pelos próprios alvinegros em campanha promovida na internet no ano passado.

"Está no DNA da Puma apresentar para seus patrocinados ideias originais e inovadoras para aproximar ainda mais o clube de seus torcedores. Esse formato de hashtag utilizamos pela primeira vez em 2012 e este ano apresentamos o conceito #FuiEscolhido, que dará ao botafoguense essa ideia de exclusividade em torcer por um clube com a riqueza e história que o Botafogo possui", disse Roberto Goldminc, presidente da Puma no Brasil.