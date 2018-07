Botafogo terá o retorno de Bolívar contra a Ponte Preta Não há quem imagine no Botafogo um novo tropeço no returno do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta a Ponte Preta, neste sábado, no Rio de Janeiro, e precisa da reabilitação para não deixar o Cruzeiro cada vez mais próximo do titulo. Na semana passada, perdeu para o Bahia, no Maracanã, e viu aumentar para oito pontos a diferença para o líder, que poderia estar em cinco, uma vez que o time mineiro empatou com o Corinthians no mesmo dia.