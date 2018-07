Botafogo terá time mais ofensivo contra o Corinthians

Além dessa mudança, o Botafogo terá outras novidades para enfrentar o Corinthians. O goleiro Jefferson, por exemplo, retornou nesta terça-feira da seleção brasileira, depois da disputa da Copa América, e está confirmado como titular no jogo desta quarta. Enquanto isso, o volante Renato fará sua estreia com a camisa botafoguense e o também volante Marcelo Mattos volta ao time após longa negociação para permanecer no clube.

Outra boa notícia para os botafoguenses foi que o zagueiro Fábio Ferreira, que não tinha treinado no dia anterior por causa de lesão na canela direita, trabalhou normalmente nesta terça-feira e confirmou presença no time. Diante disso, Caio Júnior confirmou a escalação com Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Lucas Zen; Marcelo Mattos, Renato, Maicosuel e Elkeson; Caio e Herrera.

No fim da preparação para enfrentar o Corinthians, o Botafogo treinou nesta terça-feira no Estádio Caio Martins, em Niterói, o que não acontecia desde 2009. A volta ao antigo palco dos jogos botafoguenses - atuou por lá até 2005 - aconteceu porque o Engenhão está sendo utilizado para as competições dos Jogos Mundiais Militares.

Diante do líder do Brasileirão, o Botafogo encara o jogo desta quarta-feira como decisivo para seu futuro na competição. Afinal, uma vitória diminuiria a distância para o Corinthians, que hoje é de nove pontos, e mostraria que o time carioca tem chances de brigar pela primeira colocação. Por isso mesmo, Caio Júnior resolveu apostar numa escalação mais ofensiva.