Botafogo terá três reforços contra o Grêmio

O volante Leandro Guerreiro sentia dores no calcanhar direito, enquanto o meio-campista Somália tinha uma lesão no joelho esquerdo. A situação mais difícil, no entanto, era do atacante Herrera, que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo em outubro. A princípio, ele havia sido descartado para o restante do ano, mas se recuperou rápido e voltou para a partida decisiva.

"Hoje (sexta-feira) foi o melhor treino que o Herrera fez. Antes, não estava se sentindo com confiança. Mas essa semana, me disse duas vezes que está bem. É um jogador interessante para este tipo de partida", comemorou o técnico Joel Santana, despistando sobre quem será titular. "Titular aqui só o presidente e a torcida. O resto todo mundo é funcionário do Botafogo".