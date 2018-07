Botafogo terá volta do volante Renato na equipe titular

RIO - O volante Renato treinou entre os titulares nesta sexta-feira e vai voltar ao time principal do Botafogo no jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. O jogador vai substituir o jovem Gabriel, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Fluminense, na última rodada do Brasileirão, na Arena Pernambuco.

Com o retorno do volante à equipe, o Botafogo entrará em campo com Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Renato, Lodeiro, Vitinho e Seedorf; Rafael Marques. O time carioca lidera o Campeonato Brasileiro com 13 pontos, um a mais que o Coritiba. Por isso, precisa ganhar neste domingo para manter a ponta.

Um dos trunfos do Botafogo contra o Grêmio será o uruguaio Lodeiro, que já marcou 10 gols em 2013, em 23 jogos disputados. "Posso jogar ainda mais. Para a minha carreira, está sendo positivo defender o Botafogo. Espero seguir crescendo em um campeonato competitivo como o Brasileiro. Se eu for bem, a sequência na seleção uruguaia vem sozinha", disse o meia, que integrou a delegação do Uruguai na disputa da Copa das Confederações.