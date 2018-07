Botafogo terá voltas de Emerson, Airton e Edílson O Botafogo deverá ter três reforços para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 20.ª rodada (a primeira do returno) do Campeonato Brasileiro. O atacante Emerson e o volante Airton estão recuperados e participaram normalmente do jogo-treino contra os juniores, realizado nesta segunda-feira, no campo anexo do Engenhão. O lateral-direito Edílson, que estava suspenso, também volta ao time.