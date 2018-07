Botafogo toma 2 gols de zagueiro artilheiro e perde da Desportiva-ES em amistoso

O duelo serviu de preparação para a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, no próximo sábado, contra o Bangu, em Moça Bonita, e acabou sendo um aprendizado para a equipe que anteriormente havia goleado o Domingos Martins, também do Espírito Santo, por 7 a 0, em jogo-treino desta pré-temporada.

O técnico Ricardo Gomes, por sinal, optou por escalar uma equipe titular com a mesma formação que iniciou aquele jogo-treino, mas desta vez o time não conseguiu repetir o bom desempenho e ainda teve de aguentar provocações por parte do adversário e da torcida. Na comemoração dos seus gols, Willyan imitou o gesto que lembrou o "chororô" de 2008, quando o time foi derrotado pelo Flamengo na final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Já os torcedores locais gritaram olé no segundo tempo.

Ainda sem contar com os reforços Joel Carli e Gervasio Nuñez, poupados por Ricardo Gomes, o Botafogo sofreu o primeiro gol já aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Willyan recebeu escanteio cobrado da esquerda e cabeceou no canto direito de Jefferson, que nada pôde fazer.

Já aos 17 minutos do primeiro tempo, porém, o Botafogo empatou o jogo com um gol de Gegê. Diego recebeu de Luis Ricardo e cruzou. Gegê, livre, chutou de primeira para igualar o placar para o Botafogo.

Na etapa final, entretanto, a Desportiva acabou marcando o gol da vitória aos 13 minutos. E foi em um lance que parecia um replay do primeiro gol, com Willyan subindo sozinho entre os defensores e cabeceando para as redes após completar nova cobrança de escanteio.

O Botafogo atuou também sem o atacante Neilton, lesionado, e Ricardo Gomes optou por escalar apenas Luís Henrique na frente. E a equipe acabou criando muito pouco no setor ofensivo, que teve Ribamar substituindo Luís Enrique na etapa final.