Botafogo torce contra XV de Piracicaba para ter vaga na Série D

Depois da derrota para o Palmeiras e da queda no Paulistão, a esperança do Botafogo é garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Para tanto, precisa torcer para que o XV de Piracicaba não seja a zebra das quartas de finais. O time enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, ainda neste domingo. A eliminação piracicabana também vai determinar o campeão do Interior: a Ponte Preta.

São duas vagas paulistas para a Série D, dos clubes que não disputam as outras Séries - A, B e C. A primeira vaga já pertence ao Red Bull Brasil, eliminado pelo São Paulo, mas que teve maior pontuação na fase inicial. Fez 24 pontos pelo Grupo A. O Botafogo somou 22 pontos no Grupo C, enquanto o XV fez 18 pontos no Grupo D.

Ano passado, o Botafogo foi "vítima" do regulamento. Teve a maior pontuação no Interior na fase classificatória, mas acabou sendo eliminado na fase de mata-mata pelo Ituano, que depois sagrou-se campeão paulista e ficou com uma das vagas. A outra foi do Penapolense. Além de Red Bull Brasil e Botafogo ou XV, outro time paulista vai disputar a Série D em 2015: o São Caetano, rebaixado da Série C no ano passado. E a eventual eliminação do time piracicabano vai definir a Ponte Preta como campeã do Interior.