Botafogo trava duelo direto para fugir do rebaixamento Botafogo e Palmeiras travam às 19h30 desta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, um confronto importantíssimo na luta contra o rebaixamento, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Penúltimo na tabela de classificação, o time carioca está a dois pontos dos paulistas (28 a 26) e sabe que a vitória diante de um rival direto pela degola é fundamental.