Botafogo treina desfalcado, mas ganha reforço no ataque

O técnico René Simões não pôde contar com peças importantes no treino desta sexta-feira, no estádio do Engenhão. Por outro lado, recebeu um novo reforço. O atacante Rodrigo Pimpão, que estava contundido, voltou a treinar com bola e é provável que seja relacionado para o duelo com o Resende no domingo, às 18h30, também no Engenhão.

René conduziu um treino tático entre titulares e reservas. Diego Jardel, Sassá, Marcelo Mattos, Gilberto, Renan Fonseca e William Arão foram poupados e realizaram apenas um trabalho à parte na academia. O lateral Carleto e o atacante Jobson foram liberados para resolver assuntos pessoais. Contudo, todos devem estar à disposição para a próxima rodada.

Enquanto o treino ocorria, o atacante Bill teve de se apresentar ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio para ser julgado por uma suposta agressão ao zagueiro Bressan, do Flamengo, durante o clássico entre as duas equipes. O atacante sofreu apenas uma advertência e também deve voltar ao time.

Os jogadores botafoguenses encerram no sábado à tarde a preparação para a rodada do fim de semana. A equipe alvinegra ocupa a segunda colocação do campeonato, com 22 pontos.