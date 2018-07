Botafogo treina e encerra preparação com mistério para o clássico contra o Vasco

Em uma atividade fechada à imprensa, o elenco do Botafogo treinou nesta sexta-feira e encerrou a preparação para o clássico de sábado contra o Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade do treino foi a presença do goleiro Jefferson, recuperado de uma amidalite. O jogador que já teve inúmeras passagens pela seleção brasileira, contudo, deve ficar como opção no banco - Gatito Fernández será mantido como titular.

Quem deve ganhar uma chance no time é o meia chileno Leo Valencia. Suspenso por quatro partidas após por ter sido expulso contra o Vitória, ele foi beneficiado por um efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para atuar no clássico.

O chileno, assim, pode atuar como substituto do volante Matheus Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Botafogo deve entrar em campo com: Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Leo Valencia e João Paulo; Guilherme e Brenner.

O Botafogo está na sexta colocação do Brasileiro com 43 pontos, sete na frente do nono colocado Vasco, e precisa da vitória para se manter na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.