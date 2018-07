Botafogo treina sem titulares antes de pegar o Goiás A torcida do Botafogo que compareceu nesta sexta-feira ao centro de treinamento do Brasiliense, em Brasília, se decepcionou. Por conta da maratona de jogos e viagens, os titulares ficaram no hotel e não treinaram no gramado. Até mesmo Seedorf, que foi poupado no jogo da quarta-feira, permaneceu na concentração.