Botafogo treina sem três titulares para pegar o Quissamã O técnico Oswaldo de Oliveira começou nesta quinta a armar o time que a partir de sábado vai tentar conquistar a Taça Rio e, consequentemente, o Campeonato Carioca de forma antecipada. O treinador não pôde contar com três titulares e comandou um coletivo debaixo de chuva no campo anexo do Engenhão.